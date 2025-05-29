KOSGEB'den Manisa'daki Girişimcilere Destek Bilgilendirmesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Manisa'daki sanayici ve girişimcilere kurumun destekleri hakkında bilgi verdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen "KOSGEB Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı", konuşan İbrahimcioğlu, kurumun vizyonunun yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir yapıya dönüşmek olduğunu belirtti.

Finansal destekler ve teşvik programlarıyla KOBİ'lerin büyüme sürecine katkı sağladıklarını anlatan İbrahimcioğlu, sanayi bölgelerindeki firmaların bu desteklerden azami düzeyde faydalanması gerektiğini vurguladı.

İbrahimcioğlu kadın girişimcilere verdikleri desteklere de değinerek, kadınlara pozitif ayrımcılık sağladıklarını, Türkiye'de kadın girişimci oranının yüzde 14 ila 17 arasında olduğunu, KOSGEB bütçesinin yüzde 40'tan fazlasının kadın girişimcilere ayrıldığını ifade etti.

Toplantı, İbrahimcioğlu'nun katılımcıların sorularının yanıtlamasıyla sona erdi.