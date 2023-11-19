Körfez'de 400 çiftçiye 40 ton sertifikalı buğday desteği verildi.

Körfez Belediyesi, ilçede tarımı sürdürebilir kılmak ve üretimi artırmak adına çiftçiye desteğini sürdürüyor. Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğini Yayınlaştırma Projesi çerçevesinde Körfez Belediyesi ilçe genelinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 400 çiftçiye 40 ton buğday tohumu desteği sundu. Destekler gerçekleştirilen törenle çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Sevindikli Köy Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okutan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk, İlçe Tarım Müdürü Semra Koşumcu, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk, Körfez Belediyesinin desteğinin artık geleneksel hale geldiğini belirterek, bölgedeki çiftçiler için önemine değindi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk de Körfez Belediyesinin çok özel bir destek sunduğunu belirterek, Körfez ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman çiftçilerin yanında olduğunu söyledi.

Çiftçilere destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise "400 çiftçimize 40 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıyoruz. 2021 yılında 35 ton, 2022 yılında da 37 ton olmak üzere 72 ton destek sunduk. Fidan, fide, sera malzemesi, gübre gibi birçok desteği de sunuyoruz. Kocaeli'de ilk olarak çiftçilerimiz dışında hayvan yetiştiricilerimize de küpeleme ve aşılama desteği sunuyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte de gerek mazot olsun gerekse gübre olsun her zaman çiftçimizin yanında yer alıyoruz. Siz yeter ki üretin, biz her zaman destekçiniziz. İnşallah ekim anından hasadına kadar kazasız belasız bir şekilde çiftçilerimiz bu alanda çalışmalarını tamamlarlar" diye konuştu.

"Merkezde ne varsa köylerimizde de o olacak" diyen Başkan Söğüt, "Köylerimizi doğalgazla da buluşturuyoruz. 10'a yakın köyümüzde şu an çalışma devam ediyor. En kısa sürede de tamamlanacak. Ulaşımdan eğitime kadar her türlü desteği sunuyoruz, sunmayı da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Söğüt ve protokol üyeleri çiftçilere tohumlarını teslim etti. - KOCAELİ