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Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi? Bakanlık'tan konuyla ilgili açıklama

Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından köprü ücretlerine yılbaşından sonra zam geldiği iddiası hakkında açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur. Yalan haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte başta trafik cezaları ve harç ücretleri olmak üzere birçok hizmete zam geldi. Yılbaşından sonra zam yapılan alanlardan birinin de köprü ve otoyollar olduğu iddia edildi. İddiaların sosyal medyada da sık bir şekilde dillendirilmesinin ardından Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

"HERHANGİ BİR ZAM YOKTUR"

Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur. Yalan haberlere itibar etmeyiniz."

Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi mi? Bakanlık'tan konutla ilgili açıklama

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Ekonomi

ulaştırma ve altyapı bakanlığı Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

sade vatandaş:

korkmayın yakında seçim var atı alıp üsküdarı geçene kadar birileri bir yerlere bir şeyler yapmaz

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Ercan Ercan:

Seçim seçim deyip duranlar nerdesiniz hiç olay seçim falan değil yapılması gerekenler.

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Orcun Yazicioglu:

şimdilik zam yok önümüzdeki günlerde bekliyoruz :D

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