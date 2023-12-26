KOP'un Portatif Çadır Ağıl Desteği Küçükbaş Hayvan Sayısını Artırdı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (KOP), "Portatif Çadır Ağıl" desteğiyle küçükbaş hayvan sayısını 300'den 580'e çıkaran üretici Abdullah Eroğlu (55), çadır ağıl sayesinde hayvanlarına daha konforlu ve sağlıklı barınma imkanı sağlıyor.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde anaç sayısının artırılıp üreticinin teşvik edilmesi ve kırmızı et üretimindeki küçükbaş hayvan payının artırılması amacıyla hazırlanan "Portatif Çadır Ağıl" projesi çerçevesinde 2017 yılında Yozgat'ta 139 üreticiye çadır ağıl desteği verildi. 2019 yılında Portatif Çadır Ağıl projesinden yararlanan Sarıkaya ilçesine bağlı Çatak köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Abdullah Eroğlu, bu proje ile hem hayvan sayısını artırdı hem de hayvanlarının daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde barınmasını sağladı.

"Hayvan sayım arttı"

4 yıl önce Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Doğan öncülüğünde "Portatif Çadır Ağıl" projesine başvurduğunu ve devlet desteğinden yararlandığını söyleyen Abdullah Eroğlu, "Benim 300 koyunum vardı, şimdi koyun sayımı 580'e çıkardım. İnşallah bu sayıyı daha da artırmayı düşünüyorum. Çadır ağıl bana çok büyük avantaj sağladı, bu çadır olmasaydı ne bu sayıya çıkabilirdim ne de hayvancılık yapabilirdim. Bu iş kapalı sistemle olmuyor, birçok sıkıntı meydana geliyor, temizliği bile çok zor oluyordu. Şimdi çadır ağılla temizliğini çok kolay yapabiliyoruz ve daha sağlıklı. Bu çadır ağılı yazın da kışında kullanabiliyorum. Yazın koyunlarım burada dinleniyor kışın da rahatlıkla koyunlarımı çadır ağılda besliyorum. Koyunlarımı daha da çoğaltmak için bu çadıra ihtiyacım var. 4 yıl önce çadır ağıl bana 13 bin liraya mal olmuştu, o zamanlar normalde 55-60 bin liraydı ama devlet desteği ile 13 bin liraya temin ettim. İlçe tarım müdürümüze çok teşekkür ediyorum, bana büyük katkıları oldu" dedi.

"Üretici desteklenmeli"

Türkiye'de hayvancılığın devam edebilmesi için üreticinin desteklenmesi gerektiğini de belirten Eroğlu, "55 yaşında kendimi bildim bileli ben hayvancılık işi ile uğraşıyorum. Bizim hayvanımız hiç eksik olmadı. İnşallah çocuklarıma da bu hayvancılığı miras bırakırım, bu memleketin bu hayvancılığı yapacak insanlara ihtiyacı var. İthal ile bu iş olmaz. Üretmemiz lazım, biz hep birlikte üreteceğiz. Üreticiyi desteklememiz lazım ki bu hayvancılık devam edebilsin" şeklinde konuştu. - YOZGAT