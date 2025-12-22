Haberler

Kooperatiflere 4,5 milyar liralık destek sağlanacak

Güncelleme:
Kooperatiflerin finansmana ulaşımını güçlendirmek ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla, Ticaret Bakanlığı gözetiminde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) arasında protokol imzalandı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde TESKOMB ve KGF arasında imzalanan protokol kapsamında toplam 4,5 milyar liralık kredi hacminin kooperatiflerin kullanımına sunulacağı açıklandı. Uygulamaya alınan bu destek sistemiyle; kooperatiflerin finansal yükünün hafifletilmesi, sürdürülebilir büyüme ve yatırım kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleneceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan '2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı' doğrultusunda; kooperatifçilik sektörünün güçlendirilmesi ve finansman mekanizmalarının geliştirilmesi, stratejik öncelikleri arasında yer alacağı belirtilirken, TESKOMB ve KGF iş birliğiyle imzalanan bu protokol, söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik bir adım olacağı belirtildi.

Tarım Satış Kooperatifleri birlikleri için 800 milyon lira destek sağlanacak

Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birlikleri, Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri, Küçük Sanat Kooperatifleri için finansman imkanı sunulacağı proje kapsamında; finansman maliyeti oranları, yüzde 80'e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkanı sağlanacağı belirtildi. Böylece kooperatiflerin üretim, yatırım ve nakit akışı süreçleri desteklenerek sürdürülebilir ekonomik katkı oluşturulması amaçlandı. Kooperatif türlerine göre kredi üst limitleri; Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri için 800 milyon lira, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birlikleri için 25 milyon lira, Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri ile Küçük Sanat Kooperatifleri için 1 milyon lira olarak belirlendi. - ANKARA

