Başkan Öztürk: 'Sanayide enerji verimliliğini merkeze alan bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz'

Konya Ticaret Odası (KTO) Enerji Verimliliği Merkezi, sanayinin enerji dönüşümüne rehberlik edecek Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Belgesi ile yetkilendirildi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 2026 yılına girerken sanayi ve üretim dünyasının en önemli gündem maddelerinden birinin enerji verimliliği olacağını belirterek, "Enerji verimliliği, sanayicimizin rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik bir zorunluluktur" dedi.

Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Merkezi (KTOTEK) bünyesinde 2023 yılından itibaren hizmet veren Enerji Verimliliği Merkezi'nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Yetki Belgesi'ni almaya hak kazandığını açıklayan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, yetkilendirmenin Konya sanayisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Türkiye'nin enerji ithalatına dayalı yapısının, üretim maliyetleri ve cari denge üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğuna dikkat çeken Öztürk, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın en hızlı ve en etkili yolu, mevcut kaynakları daha verimli kullanmaktan geçiyor. Enerji verimliliği; hem ülke ekonomisi hem de Konya sanayisi açısından sürdürülebilir büyümenin anahtar unsurlarından biridir" ifadelerini kullandı.

Sanayi işletmelerinde enerji maliyetlerinin toplam üretim giderleri içindeki payının her geçen gün arttığını belirten Başkan Öztürk, "Verimlilik odaklı enerji yönetimi; firmalarımızın maliyetlerini düşürürken karlılıklarını artırmakta, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini kalıcı biçimde yükseltmektedir. 2026 vizyonumuzda sanayide verimlilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik birlikte ele alınmaktadır" şeklinde konuştu.

EVD Yetki Belgesi ile birlikte Konya Ticaret Odası Enerji Verimliliği Merkezi'nin; sanayi işletmeleri ve hizmet sektörüne yönelik enerji etütleri gerçekleştirebildiğini, verimlilik artırıcı projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasına danışmanlık sunduğunu, enerji yönetim sistemlerinin kurulumu ve geliştirilmesi ile enerji performansını iyileştirmeye yönelik stratejik yol haritaları hazırladığını ifade eden Öztürk, "Merkezimiz, firmalarımıza artık ulusal mevzuata tam uyumlu, yetkilendirilmiş ve güçlü bir teknik altyapıyla hizmet sunmaktadır" dedi.

Detaylı enerji etüt hizmetleri, yeşil dönüşüm stratejik yol haritaları, mentorluk ve giriş danışmanlığı hizmetleri ile enerji verimliliğine yönelik periyodik ölçüm çalışmaları gibi birçok alanda faaliyet gösteren Enerji Verimliliği Merkezi'nin, Mevlana Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirildiğini hatırlatan Başkan Öztürk, "Enerji verimliliği odaklı dönüşüm yolculuğunda üyelerimizin yanında olmayı, sanayimizin rekabet gücünü artıracak katma değerli ve çözüm odaklı hizmetler sunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Öztürk, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bu önemli yetkilendirmenin Konya iş dünyasının sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve maliyet yönetimi hedeflerine güçlü bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. 2026'nın gündemini belirlerken, sanayide enerji verimliliğini merkeze alan bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz."