Konya Taşkent Afşar Göleti'nde çalışmalar sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Konya Taşkent Afşar Göleti'nde çalışmalarını sürdürüyor. Göletin tamamlanmasıyla 4 bin 770 dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak ve ülke ekonomisine yıllık 57 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Konya Taşkent Afşar Göleti'nde yürütülen çalışmaların devam ettiği aktardı.

Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını vurgulayarak, "İnşaatta Konya Alanya rölekasyon yolu imalatları, gövde ve dipsavak kazı imalatları, dipsavak imalatları, memba ve mansap batardoları, dolgu imalatı ve enjeksiyon işleri tamamlanmıştır. Gövde dolgu imalatlarında ise yüzde 98 oranında gerçekleşme sağladık." ifadesini kullandı.

4 Bin 770 dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak

Balta, 4 bin 770 dekar araziye can suyu verecek Afşar Gölet'inin bölge tarımı için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Gölet sayesinde modern sulamayla tanışacak 4 bin 770 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip, yetiştirebilecek. Afşar Göleti'nde çalışmalar tamamlandığında ve bölgede yapılacak sulu tarımla 2023 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 57 milyon lira yıllık katkı sağlanması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

1 milyon 851 bin metreküp su depolayacak

Temelden yüksekliği 26 metre olan Afşar Gölet'inin gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. 1 milyon 850 bin metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, 4 bin 770 dekar araziye can suyu verecek.