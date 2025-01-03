Konya Şeker, Türkiye'nin Global 100 Endeksi'nde 62. Sırada Yer Aldı

" Türkiye'nin Global 100 Endeksi" 2024 yılı araştırma listesinde 62. sırada yer alan Konya Şeker, aynı listenin gıda kategorisinde ilk 5'e girdi.

Platin Dergisi'nin bağımsız pazar araştırma şirketi IPSOS ile birlikte yürüttüğü " Türkiye'nin Global 100 Endeksi" 2024 yılı araştırmasına göre Konya Şeker, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden şirketler arasında yer aldı. Önceki yıllarda listede 79. sırada yer alan Konya Şeker, Türkiye'nin Global 100 Endeksi 2024 yılı listesinde 62. sırada yer alarak 17 basamak birden yükselmiş oldu. 2024 yılı güncel listesinde gıda kategorisinde 5. sırada yer alan Konya Şeker, güçlü duruşunu devam ettirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Konya Şeker'in, Türkiye'nin Global 100 Endeksi 2024 verilerinde 62. sıraya yerleşmesi ve gıda kategorisinde ilk 5'te yer alması hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, yalnızca bir şirketin değil üretici ortaklarımızın emeğinin sonucudur. Konya Şeker olarak çiftçilerimizin alın teri ile global arenada örnek teşkil eden bir marka haline geldik. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve çiftçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Konya Şeker üreterek güçlenmeye devam edecek" dedi. - KONYA