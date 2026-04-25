Konya'nın Seydişehir ilçesindeki alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki alanın, "ETİ Alüminyum Anonim Şirketi Seydişehir Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki alanın, "ETİ Alüminyum Anonim Şirketi Seydişehir Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki yaklaşık 264,98 hektarlık alanın, "ETİ Alüminyum Anonim Şirketi Seydişehir Özel Endüstri Bölgesi" olması uygun bulundu.
Karar ekinde, bölgeye ilişkin harita ve koordinatlar da yer aldı.
Kaynak: AA / Mert Davut