Konya'nın Kulu ilçesinde alternatif ürün olarak anason ekimi gerçekleştirildi

Konya'nın Kulu ilçesinde bin 200 dekarlık alanda ilk defa alternatif ürün olarak anason ekimi gerçekleştirildi.

Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesinde alternatif ürün olarak ilk kez anason ekimi yapıldı. S.S. Kozanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cengiz Karpuz, firma tarafından bin 200 dekarlık alanda ilk defa alternatif ürün olarak anason ekildiğini söyledi. Anıza bırakılan arazilerin değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yapılan anason ekiminde dekar başına 50 ila 90 kilogram ürün beklentisinin olduğunu belirten Cengiz Karpuz, elverişli hasadın yapılmasının ardından anason ekiminin artırılması için destek verileceğini kaydetti. - KONYA