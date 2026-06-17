Başkan Öztürk: 'Konya'nın üretim gücü, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer almaya devam ediyor'

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" listesine giren Konya firmalarını tebrik ederek, bu başarının Konya sanayisinin güçlü altyapısının, girişimci ruhunun ve üretim kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İSO 500 - 2025 sonuçlarını değerlendiren Başkan Öztürk, listede Konya Şeker'in 61. sırada, AYD Otomotiv'in 169. sırada, Eti Alüminyum'un 194. sırada, Panagro'nun 203. sırada, Vaden Otomotiv'in 426. sırada, Enka Süt'ün 454. sırada, RTM Tarım'ın 478. sırada ve Ova Un'un 499. sırada yer aldığını belirtti. Konya'dan 8 firmanın Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer almasından büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Başkan Öztürk, "Konya, sahip olduğu üretim kabiliyeti, sanayi tecrübesi, girişimci insan kaynağı ve ihracat potansiyeliyle ülkemizin kalkınma yolculuğuna güçlü katkı sunan şehirlerin başında gelmektedir. 2025 yılı sonuçlarına göre 8 firmamızın Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alması, şehrimiz adına büyük bir gurur vesilesidir. Bu başarı, Konya'nın üretim gücünün, sanayi altyapısının ve rekabetçi yapısının somut bir göstergesidir" dedi.

Başkan Öztürk, İSO 500 listesine giren firmaların yalnızca kendi sektörlerinde değil, Konya ekonomisinin genel gelişiminde de önemli bir rol üstlendiğini belirterek, " Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak bizlere gurur yaşatan firmalarımızın yöneticilerini, temsilcilerini ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyorum. Üreterek, ihracat yaparak, istihdam sağlayarak hem şehrimize hem de ülkemize değer katıyorlar. Bu başarıların arkasında emek, alın teri, yatırım iradesi, kurumsal vizyon ve sürdürülebilir büyüme anlayışı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Konya'nın farklı sektörlerde üretim yapan güçlü firmalarıyla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini kaydeden Öztürk, "Konya sanayisi, bugün sadece iç pazara üretim yapan değil, dünyanın farklı coğrafyalarına ulaşan, yüksek rekabet gücüne sahip, yenilikçi ve dinamik bir yapıya kavuşmuştur. İSO 500 listesinde yer alan firmalarımızın başarısı, aynı zamanda Konya'nın güçlü tedarik zincirinin, nitelikli iş gücünün ve üretime dayalı ekonomik yapısının da başarısıdır" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı