Konya'nın Karapınar ilçesinde Konya-Adana kara yolu güzergahında tezgahlarda satılan ürünler yolcular tarafından ilgi görüyor. Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesinde yetişen hırtlak, kavun ve karpuz yoldan geçenler tarafından rağbet görüyor. Ürünler organik olması sebebi ile yolda seyahat edenler büyük ilgi gösteriyor.

- Konya'da yol güzergahında satılan organik ürünler ilgi görüyor

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde Konya- Adana kara yolu güzergahında tezgahlarda satılan ürünler yolcular tarafından ilgi görüyor.

Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesinde yetişen hırtlak, kavun ve karpuz yoldan geçenler tarafından rağbet görüyor. Konya-Adana kara yolu üzerindeki tezgahlarda satılan ürünleri gören yoldan geçen araçlardaki vatandaşlar, durarak satın alıp yoluna devam ediyor. Kesmez Mahallesinde vatandaşlar, yolun hemen kenarına kurdukları tezgahlarda tarlalarında organik olarak yetiştirdikleri yörede "hırtlak" olarak bilinen olgunlaşmamış ham kavun denilen kelek ile karpuz ve kavunları satışa sunuyor. Yoldan geçenler vatandaşlar da durarak tezgahdaki ürünlerden alıyor. Ürünler organik olması sebebi ile yolda seyahat edenler büyük ilgi gösteriyor.

Yol kenarında açtıkları tezgahta satış yapan Yusuf Umutlu, "Ürünler hem taze hem de lezzetli. Toprak yapısı, tohum ve iklimi nedeni ile ürünler bir hayli lezzetli. Bazı ürünler kurak havada ve kumsal topraklarda yetişmesi lezzetli kılıyor. Sürekli müşterilerimiz var. Hayvan gübresi kullanıyoruz. 19 yıldır aynı yerimizde hizmet veriyoruz. Buradan gelip geçerken mutlaka bu bölgeye uğrarlar. Her gün tarlamızdan taze ürün hasat edip tezgaha koyuyoruz. Bazı ürünlerimizi özellikle de hırtlağı başka şehirlere de gönderiyoruz. Yoldan geçen ve bizi tanıyan, yıllardır alışveriş yapanlar var. Karayolunda olmamız tehlikeli olsa da dikkat edip satış yapıyoruz. Müşterilerimizin de güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Ürünler lezzetli ve doğal olduğu için tercih ediliyor" dedi.

Yol kenarındaki tezgahdan alışveriş yapan yolcular da, hırtlak, kavun ve karpuzları organik olduğu için aldıklarını belirtti.

(FMK-ARD-FM-