Konya'da vatandaştan Binali Yıldırım'a ekonomi sitemi: Vallahi millet perişan - Haberler

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Konya'da vatandaştan Binali Yıldırım'a ekonomi sitemi: Vallahi millet perişan

Haberler.com - Ekonomi
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Konya'nın Cihanbeyli ilçesine yaptığı ziyarete vatandaşlardan birinin sitemi damga vurdu. 20 yıldır AK Parti'ye oy verdiğini belirten vatandaş "Bir AK Partili olarak söylüyorum şu ekonomiye bir el atın. Vallahi millet perişan" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, beraberinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve bazı milletvekilleriyle birlikte Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

"VALLAHİ MİLLET PERİŞAN"

Binali Yıldırım açıklama yaptığı sırada, bir başka vatandaş ekonomiden yana dert yandı. 20 yıldır AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş, "Başkanım ekonomi ekonomi…Millet vallahi perişan. 20 senedir size oy veriyorum. Bir AK Partili olarak söylüyorum şu ekonomiye bir el atın. Vallahi millet perişan" siteminde bulundu.

Haberler.com - Ekonomi

Binali Yıldırım, Politika, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

Burak Ergül:

Binali Yıldırımın mevcut hükumette hiç bir görevi bulunmamakta . Sadece akp başkanvekili o kadar peki devletin valisi neden orada .Vali senin benim vergilerimle maaş alan bir devlet görevlisi Binali devlet görevlisi değil o zaman vali niye orada ?

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Yavuz Tastan:

Tok açın halinden ne anlar. Sen ne kime anlatıyorsun

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Muhittin Cem:

Bunlar koltuk derdinde

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