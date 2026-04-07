Konya'da Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin yapımı sürüyor

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 18 farklı branşta hizmet verecek Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin yapımı sürüyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, merkezle ilgili yaptığı açıklamada, "Son dönemde yapılmış olan en büyük Sporcu ve Yetiştirme Merkezi son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde iç yapımını tamamlayarak açılışını da Spor Bakanımızın katılımıyla gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile önemli bir hedef ortaya koyduklarını belirten Pekyatırmacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu spor merkezini, Konya'mızda uzun yıllardır spor altyapısına yaptığımız yatırımların neticesini alma zamanı olarak düşünüyoruz. Şu anda 200'ün üzerinde milli sporcumuz var, 15 farklı branşta mücadele ediyorlar. Ulusal ve uluslararası alanda başarılı oluyorlar. Olimpiyatlarda sporcu yetiştirmek anlamında hazırlıklarımızı yapıyoruz. Burada önemli olan husus gençlerimize doğru yatırımı yapabilmek, onları doğru şekilde yönlendirmek. Gençlerimize bu imkanları sunarken ilgi ve yeteneklerini de doğru şekilde tespit etmek önemli. Yeni merkezimizde belli ölçme programları uygulayıp yeteneklerini keşfederek daha profesyonel şekilde hem ilgi duyacakları branşlara yönlendirme fırsatı olacak hem de daha profesyonel, akademik destekle beraber yetiştirmek istiyoruz. Bu şekilde milli sporcu kadrosu oluşturup olimpiyat hedefiyle bu yolculuğu devam ettirmek en önemli hedefimiz."

Konya'da yaşayan bütün çocukları Sporcu Yaşam Merkezi'ndeki programa dahil etmek istediklerini vurgulayan Pekyatırmacı, "Bunları üniversite, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde yaparak sonuçları birebir takip ediyoruz. Tespitler ve yönlendirmeler yapıldıktan sonra çocukların tespit edilmesi eğitilmesi, en sonunda olimpiyat hazırlık merkezlerine gönderilmesi ve orada takip edilmesini amaçlıyoruz. Olimpiyat hazırlık merkezine gitmeyecek çocuklarımızın da takip edilmesi gerekiyor. Selçuklu'da bahçesi olan her okula spor tesisi yaptık. Bahçesinde yeri olmayan okula da nerede uygun yeri varsa kapalı spor alanları oluşturduk. Yerel dinamiklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Milli Eğitim ve Spor Bakanlığının her okula salon yapması mümkün değil. İmkanlar çoğaldıkça spor yapan gençlerimizin sayısı da artacak. Selçuklu Belediyesinde yıllık 27 bin çocuk spor okullarında eğitim alıyor. Bu şehirde spor kültürünün de oluşmasını sağlıyor. Bunu her şehirde yapmak mümkün, yeter ki yerel dinamikler, belediyeler işin içine girsin. Avrupa'da araştırmalar yaptık. Almanya'da bir merkeze gittik. Orada gördük ki belediye, bakanlık, üniversite iş birliği yapıyor. Bu iş birliği neticesinde nitelikli sporcular yetişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz"

Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni tamamen öz kaynaklarla yaptıklarına dikkati çeken Pekyatırmacı, şunları söyledi:

"Hiçbir şekilde dışarıdan kredi kullanmıyoruz, destek almıyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa'da bizim ölçeğimizdeki belediyeler devletten ne alıyorsa onu alıyoruz, ekstra kaynağımız yok. Kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz, doğru kullanıyoruz. Selçuklu'da 703 bin kişiye hizmet veriyoruz. 2 bin 370 personelle hizmet veriyoruz. En az personeli olan belediyenin 3 bin personeli var. Popülist hiçbir iş yapmıyoruz, bol keseden para harcamıyoruz. Kaynakları verimli kullanıyoruz. Bu sayede farklı alanlarda hizmet verme fırsatı oluyor."

Pekyatırmacı, yeni merkezde atletizm branşını da faaliyetlere dahil edeceklerini anlatarak, "Ailelerin desteği olmadan bu işleri yürütmek mümkün değil. Selçuklu da ailelerin desteğini de görüyoruz. 15 yıldır disiplinli şekilde spor okulları faaliyetlerini yapıyoruz. Çocukların malzemelerini cüzi bir ücret karşılığında veriyoruz. Hocalarımız, spor okullarına gelen çocukları birebir takip ediyor. Şu anda milli olan sporcularımızın hepsi spor okullarında eğitim almış gençlerimiz ve çocuklarımız. Spor okullarında antrenör olanlar da bizim spor okullarında eğitim alıp BESYO'ya gitmiş antrenörler. Spor kültürü oluşmuş durumda. Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin yanında 60 bin metrekare alan var. Burayı da ilave ederek merkezi Sporcu Köyü'ne dönüştürmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Belediye olarak diğer alanlarda yaptıkları çalışmalara da değinen Pekyatırmacı, şu ifadeleri kullandı:

"Aile sağlığı merkezlerinin yanında sağlıklı hayat merkezleri oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın beslenme, hareketle ilgili genel ruhsal durumlarıyla ilgili onlara destek oluyoruz. Gelen vatandaşlar ücretsiz yararlanıyor. Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz var. Kültür ve sanatla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu aydan sonra çok sayıda tiyatro ve müzik gösterisini sunmuş olacağız. Eğitimle ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Son 6 yıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile okul dışında öğrenme ortamları yapıyoruz. Şu anda Türkiye'de Selçuklu pilot bölge oldu."

Selçuklu Belediyespor Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan ise Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri olduklarını belirterek, "20 farklı branşta 16 binden fazla sporcuyla faaliyet gösteriyoruz. Birçok sporcumuz milli formayı giydi, giymeye devam ediyor. Kendi yetiştirdiğimiz sporcularla başarıyı amaçlıyoruz, en büyük hedefimiz olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Bu anlamda Sporcu Yeliştirme Merkezi çok önemli. Mayıs, haziran gibi tesisin devreye girmesiyle gücümüz bir kat daha artacak." dedi.

Merkezden aynı anda 680 sporcu yararlanabilecek

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi; sporcu seçimi, eğitimi ve gelişim süreçlerini aynı çatı altında buluşturacak.

45 bin 463 metrekare arsa alanı ve 23 bin 514 metrekare kapalı kullanım alanına sahip merkez, 18 farklı branşta eğitim ve uygulama imkanı sunacak. Tesis, aynı anda 680 sporcuyu ağırlayabilecek, gün boyunca ise toplam 3 bin 360 sporcuya hizmet verebilecek.

İki yüzme havuzu, atletizm pisti, fitness salonu, konferans salonu, spor müzesi ve spor mağazası gibi donatı alanlarıyla merkez, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve doğru branşlara yönlendirilmesi için kapsamlı bir altyapı sunacak. Tesiste çocukların ve gençlerin fiziksel yeterlilikleri, bireysel kabiliyetleri ve sportif potansiyelleri bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek; gelişimleri planlı ve sistemli bir eğitim süreciyle desteklenecek.

Türkiye'nin ilk "Yeşil Sertifikalı" sporcu yetiştirme merkezi olarak planlanan tesis, çevreci yapısıyla da öne çıkacak. Enerjisinin önemli bir bölümünü güneşten karşılayacak merkez, sürdürülebilirlik anlayışına da katkı sunacak.

Tesisin bünyesinde hizmet verecek havuz, tuzdan klor üretme özelliğiyle de dikkati çekiyor. Bu sistemle suya klor ekleme ihtiyacı ortadan kalkacak ve sporcunun daha sağlıklı ortamda spor yapması sağlanacak.

Tesisteki gri su sistemi ise duşlardan ve lavabolardan gelen hafif kirli suların toplanıp, arıtılarak lavabolarda, bahçe sulama da kullanılarak atık suların yüzde 40'nın geri kazanılması amaçlanacak.