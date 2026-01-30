Konya'da Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimleri

Konya'da Ramazan öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kentte özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde etiket, kasa fiyatları ile fahiş fiyat uygulamaları yapıldı. Denetimlere katılan Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan her gün sahada olduklarını belirterek, "Ramazan öncesi biraz daha denetimlerimizi artırdık. Vatandaşlarımızın Ramazan öncesi mağdur olmamaları adına sahaya ekiplerimizi biraz daha fazla çıkartarak denetimlerimizi Ramazan'ı hayırlı bir şekilde problem olmadan atlatmak için el birliğiyle çalışıyoruz" dedi.

"2025 yılında 5 bin firma denetlendi ve 8 milyonun üzerinde cezai işlem uygulandı"

Marketlerdeki tüm ürünleri denetlediklerini söyleyen Çağlayan, "Geldiği ürünün birim fiyatına bakıyoruz. Fiyat son değişikliği ne zaman yapılmış ona bakıyoruz. En önemlisi kasa ve reyon farkı var mı yok mu, ona bakıyoruz. Eğer bunlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edersek cezai işlem uyguluyoruz. Bir üründe cezamız 3 bin 964 lira. 2025 yılında da denetimlerimizi yoğun bir şekilde yaptık. Konya'da yaklaşık 5 bin firma denetlendi ve 8 milyonun üzerinde cezai işlem uyguladık. Haksız fiyatla ilgili de 600 civarında firmayı Haksız Fiyat Kurulumuza değerlendirmek üzere gönderdik. Onlar, değerlendirmelerini, araştırmalarını yaptıkları var, devam ettikleri var, sorun olanlara cezai işlem uyguladılar, uyguluyorlar. Yoğun bir şekilde denetimlerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşların herhangi bir kusur gördüğünde hakkını arayabileceği çeşitli yollar olduğunu ifade eden Çağlayan, "CİMER üzerinden yazarlarsa bize düşer. E-Devlet'ten Haksız Fiyat Kuruluna girer yazarsa bize gelir. Bakanlığımız sistemine maille başvurabilir. Alo 175'i arayıp başvurabilir. İl müdürlüğümüzü direkt arayabilir. Yazılı veya canlı olarak gelip bize başvurabilir. Bu noktalarda bize ulaşan şikayetleri her gün ekiplerimize veriyoruz. Ekiplerimiz hemen sahaya çıkıyor ve gerekli denetimleri yapıp olumsuz durumda da gerekli yaptırımlarını uyguluyoruz" diye konuştu. - KONYA