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Konya'da marul bolluğu fiyatları düşürdü

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Konya'da marul üretim alanlarının artması ve ürün bolluğu fiyatları düşürdü. Üreticiler, talebin yetersiz olması nedeniyle ürünlerin tarlada kalmasından endişe ediyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Konya'da marul hasadı sürerken, bu yıl üretim alanlarının artması ve ürün bolluğu fiyatları etkiledi. Artan üretime karşılık talebin yetersiz olduğunu belirten üreticiler, ürünlerin tarlada kalmasından endişe duyuyor.

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda ürün çeşitliliği de her geçen yıl artıyor. Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi'nin bereketli toprakları da yetiştirilen ürün zenginliği ile dikkat çekiyor. Marul üretiminin de arttığı yörede ekimin çok olması ve ürün bolluğu fiyatları düşürdü. Konya'da marul tarlada 5-7 lira arasında, halde 10 ila 25 lira arasında, marketlerde ise 50 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Yörede yaklaşık 700 dekarlık alanda marul üretimi yapan Hikmet Aslan, marul yetiştiriciliğinin sürekli takip ve yoğun emek gerektiren bir üretim süreci olduğunu söyledi. Üretimin günün her saatinde kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Aslan, "Özellikle bu marulun üretim alanında gece gündüz gezeceksin. Bunun içinde gezmediğin zaman marul sana küser yetişmez. Yani marula sabah geleceksin, öğlen geleceksin, ikindi geleceksin, gece geleceksin. Sulamaları zaten hep gece yapılır. Bununla birlikte otla mücadelesi var, daha sonrasında bu ürünün işçiyle ot toplaması, temizlemesi derken her zaman el emeği isteyen bir üreticilik. Şu anda en çok işçiyi kullandığımız ürünlerden birisi de marul" dedi.

"Ekim çok olduğu için piyasa bu kadar malı kaldıramıyor"

Üretim alanlarının artmasıyla birlikte yaşanan fiyat düşüşünü anlatan üretici Hikmet Aslan, "Yaklaşık 700 dekarda üretim yapıyorum. Ama bu sene çok iyi gitmiyor fiyatlar. Şu anda tarlada marul 5 liraya, 7 liraya satılmıyor. Marul tarlada kalıyor ve satılsın yine 5 liraya, 7 liraya, 'ne kurtardık, kar' diyeceğiz. Ama o da gitmiyor. Bunun maliyeti zaten 8-10 lira bandında. İklim şartlarına göre değişiyor maliyeti. 8-10 lira olan ürünü biz şu anda 5 liraya, 7 liraya vermek zorunda kalıyoruz. Bu sene piyasa böyle giderse, seneye ekme durumumuz zor olacak. Marulun fiyatı çok yüksek olduğu zaman da halk yiyemiyor. Burada 50 lira olsa, markette 150 lira olacak. Bir istikrar yok, bu sene fiyat yönünde kötü bir durumdayız. Bu sene toplamda bu 700 dekarın su masrafı, işçi masrafı, fide parası, ilacı, gübresi derken 40-50 milyon lirayı bulacak. Civarlarda da ekim çok, bu biraz da bizden kaynaklanıyor. Ekim çok olduğu için piyasa bu kadar malı kaldıramıyor ama marula alıştık, marul biraz daha kolayımıza gidiyor. Aslında burası havuç diyarı, herkes havuçla uğraşır. Ben marulda ilerliyorum, arkadaşlarım havuç üzerinde ilerliyorlar" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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