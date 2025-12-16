Konut kredisinde faiz freni çekildi! İşte yeni ödeme tablosu
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından konut kredisi faizlerinde aşağı yönlü hareket hız kazandı. Ziraat Bankası'nın oranı yüzde 2,49'a çekmesiyle son ayların en düşük seviyeleri görülürken, 1 milyon TL'lik konut kredisinde toplam geri ödeme yaklaşık 202 bin TL azaldı.
- Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranını yüzde 2,69'dan yüzde 2,49'a indirdi.
- 16 Aralık 2025 itibarıyla bankaların en düşük konut kredisi faiz oranları Ziraat Bankası'nda yüzde 2,49, Akbank'ta yüzde 2,65 ve Halkbank'ta yüzde 2,69 olarak listelenmiştir.
- Yüzde 2,49 faiz oranıyla 1 milyon TL, 120 ay vadeli konut kredisinin aylık taksidi yaklaşık 26 bin 273 TL ve toplam geri ödemesi 3 milyon 152 bin 785 TL'dir.
Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı faiz indirimi kararının ardından bankaların konut kredisi oranlarında yeni indirimler peş peşe gelmeye devam ediyor. Aylardır yüzde 2,69 seviyesinde sabit kalan konut kredisi faizleri, ilk etapta yüzde 2,65'e çekilmiş, bu gelişme piyasada hareketliliği artırmıştı.
ZİRAAT BANKASI'NDAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE
Bu hafta başında Ziraat Bankası'ndan yeni bir indirim adımı geldi. Banka, "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında uyguladığı faiz oranını yüzde 2,69'dan yüzde 2,49 seviyesine indirdi. Bu oranla birlikte konut kredilerinde son aylarda görülen en düşük faiz seviyesi de kayda geçmiş oldu.
BANKALARDA GÜNCEL EN DÜŞÜK FAİZ ORANLARI
16 Aralık 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en düşük konut kredisi oranları şöyle:
- Ziraat Bankası: yüzde 2,49
- Akbank: 2,65
- Halkbank: yüzde 2,69
- QNB: yüzde 2,69
- Vakıf Katılım: yüzde 2,74
- Albaraka: yüzde 2,75
- Ziraat Katılım: yüzde 2,79
- Türkiye İş Bankası: yüzde 2,79
- Kuveyt Türk: yüzde 2,81
- TEB: yüzde 2,85
1 MİLYON TL KREDİDE GERİ ÖDEME TABLOSU
En düşük faiz oranı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre; 1 milyon TL tutarında, 120 ay vadeli bir konut kredisinde yüzde 2,49 faiz oranıyla aylık taksit tutarı yaklaşık 26 bin 273 TL olarak hesaplanıyor. Bu kredi için toplam geri ödeme ise 3 milyon 152 bin 785 TL seviyesinde gerçekleşiyor.
FAİZ YÜKÜNDE 202 BİN TL'Yİ AŞAN AZALIŞ
Geçen hafta, son indirimler öncesinde 120 ay vadeli 1 milyon TL'lik en düşük oranlı konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 3 milyon 354 bin 838 TL düzeyindeydi. Yeni indirimle birlikte bu tutar yaklaşık 3 milyon 152 bin 760 TL'ye geriledi.
Yapılan son indirim sonrası aylık taksitlerde yaklaşık 1.427 TL düşüş yaşanırken, toplam faiz yükü 202 bin 78 TL azaldı. Söz konusu gerileme, konut kredisi kullanmayı planlayanlar açısından maliyetlerin belirgin şekilde hafiflemesine neden oldu.