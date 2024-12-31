Konut kredileri için yeni dönem yarın başlıyor

Konut kredileri, şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemelerle finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, konut finansmanı sözleşmeleri ve tüketici kredisi sözleşmelerinde değişikliğe gidildi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK ADIMLAR ATILDI

TÜKETİCİLERİN HAK ARAMA YOLLARI KONUSUNDA DAHA DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİ SAĞLANDI