Konut fiyatları yükseldi ama enflasyon karşısında geriledi

Konut Fiyat Endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 3,7, yıllık bazda yüzde 27,7 arttı. Konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 2,3 azaldı. Verilere göre ocak döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 34,2 ile Bingöl'de, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,2 ile Edirne'de gözlendi.

  • Türkiye'de Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ocak 2024'te bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı.
  • Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ocak 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 2,3 azaldı.
  • Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) Ocak 2024'te bir önceki aya göre yüzde 3,5 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı.

KONUT FİYATLARINDA REEL DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Buna göre Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,7 artarak 211,8 seviyesine yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,7 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,3 azaldı.

3 BÜYÜK İLDE AYLIK BAZDA ARTIŞ

Üç büyük ilde konut fiyatları ocakta aylık bazda artış kaydetti. Buna göre İstanbul'da aylık artış yüzde 3,1, Ankara'da yüzde 3,5, İzmir'de ise yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. Yıllık değişim oranları İstanbul'da yüzde 28,7, Ankara'da yüzde 31,7 ve İzmir'de yüzde 29,0 oldu.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ BİNGÖL'DE, EN DÜŞÜK EDİRNE'DE

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, ocak döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 34,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,2 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ OCAKTA YÜZDE 3,5 ARTTI

Ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2,7 arttı. YKKE, söz konusu dönemde aylık bazda İstanbul'da yüzde 3,9, Ankara'da yüzde 3,5, İzmir'de yüzde 4,7 oranında yükseldi. Yıllık değişim oranları ise İstanbul'da yüzde 38,1, Ankara'da yüzde 36,9 ve İzmir'de yüzde 38,5 olarak gerçekleşti.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık Yeni Kiracı Kira Endeksi değişimleri incelendiğinde, ocak ayında en yüksek yıllık artış yüzde 38,5 ile İzmir bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,5 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
