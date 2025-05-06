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Konsinye İhracatta Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Konsinye İhracatta Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi
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Ticaret Bakanlığı, konsinye ihracat işlemlerinde karşılaşılan sorunları gidermek amacıyla İhracat Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Yeni düzenlemelerle birlikte e-ihracat fırsatları artacak.

Ticaret Bakanlığı, "konsinye ihracat" işlemlerine ilişkin uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla bazı düzenlemelere gitti.

Bakanlık tarafından hazırlanan "İhracat Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğe bazı tanımlar eklenirken konsinye ihracat usullerinde değişiklikler yapıldı.

Konsinye ihracat, kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade ediyor.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bu yöntemle yapılan ihracat işlemlerine ilişkin uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi ve mevzuatın güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde revize edilmesi amacıyla yönetmeliğe, "elektronik ihracat (e-ihracat)", "basitleştirilmiş gümrük beyannamesi" ve "kesin satış" tanımları eklendi.

Düzenlemeyle, konsinye ihracat kapsamında yurt dışındaki alıcılar, komisyoncular ve ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerinin yanı sıra e-ihracat kapsamında yurt dışı pazaryerlerine, e-ticaret sitelerine veya diğer e-ticaret platformlarına da mal gönderilebileceği hükme bağlandı.

Böylelikle, e-ihracatın konsinye olarak gerçekleştirilebilmesine imkan tanındı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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