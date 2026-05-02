Haberler

'Konaklama vergisinin düşürülmesi fiyat politikalarına olumlu yansıyacak'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA Manavgat Side Turizm İşletmecileri ve Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, "Konaklama vergisinin yüzde 1'e düşürülmesi, otellerimizin rekabet gücünü artıracak, fiyat politikalarına olumlu yansıyacak ve Türkiye turizminin uluslararası pazarlarda daha güçlü konumlanmasına destek olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, otellerden alınan konaklama vergisi yüzde 2'den yüzde 1'e düşürüldü. Kararda uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar süreceği belirtildi. MASTOB Başkanı Zafer Süral, konaklama vergisinin düşürülmesini turizm sektörü temsilcilerinin olumlu yönde değerlendirdiğini belirterek, "Turizm sektörü istihdam sağlayan, döviz girdisi oluşturan, bölgesel ekonomiyi ayakta tutan ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sunan stratejik bir sektördür. Özellikle artan maliyetler, enerji giderleri, personel yükleri ve uluslararası rekabet şartları dikkate alındığında, konaklama vergisinde yapılan bu indirim sektörümüzün nefes almasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Konaklama vergisinin yüzde 1'e düşürülmesinin, turizm sektörü adına son derece olumlu ve yerinde olduğunu kaydeden Zafer Süral, şunları söyledi:

"Bu karar, otellerimizin rekabet gücünü artıracak, fiyat politikalarına olumlu yansıyacak ve Türkiye turizminin uluslararası pazarlarda daha güçlü konumlanmasına destek olacaktır. Aynı zamanda yerli ve yabancı misafirlerimiz için daha ulaşılabilir tatil imkanlarının oluşmasına da katkı sunacaktır. Turizme verilen her destek, sadece otelcilerimize değil; esnafımıza, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve ülke ekonomimize doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu nedenle konaklama vergisinin yüzde 1'e düşürülmesini memnuniyetle karşılıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

