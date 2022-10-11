Konaklama vergisi geliyor! 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Bir süredir üzerinde çalışılan konaklama vergisine ilişkin yasal düzenleme 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verginin uygulamasına ilişkin ayrıntıların yer aldığı tebliğ taslağını hazırladığı öğrenildi. Buna göre; otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi kamping gibi tesislerden yüzde 2 oranında alınacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı daha önce ertelenen ve 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek konaklama vergisinin nasıl uygulanacağına dair tebliğ taslağı hazırladı.

KONAKLAMA VERGİSİ YÜZDE 2 ORANINDA ALINACAK

Konaklama vergisinin hangi konaklama türlerinden alınacağı da belli oldu. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi kamping gibi tesislerden yüzde 2 oranında vergi alınacak. Bunların dışında Cumhurbaşkanının, bu oranı bir katına kadar artırma, yarısına kadar indirme, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etme yetkisi bulunuyor. Buna göre, gerek acentalar üzerinden gerekse doğrudan konaklama tesisleri tarafından sunulan hizmetlerde, hizmetin konaklayana sunulması vergi alınmasına yol açacak.

HEDİYE ADIYLA VERİLEN KONAKLAMA HİZMETLERİ DE VERGİYE TABİ OLACAK

Diğer yandan tesisi işletenlerin ve yakınlarının veya işletme personelinin konaklama hizmetlerinden karşılıksız olarak yararlandırılması da vergi alınmasını gerektirecek. Ayrıca diğer şahıslara promosyon, eşantiyon, hediye, tanıtım ve benzeri adlar altında bedelsiz olarak konaklama hizmetleri sunulması hallerinde de vergi uygulanabilecek. Konaklama tesisi bünyesinde, çalışan tesis personelinin yalnızca kendi kullanımı için tahsis edilmiş yerlerde gecelemesi bu kapsamda değerlendirilmiyor.

KONAKLAMA TESİSİ BÜNYESİNDE VERİLEN HER HİZMET VERGİYE DAHİL

Konaklama tesislerinden vergi alınması hususunda öne çıkan ayrıntılardan biri de kamp alanlarında konaklayanların ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayıp karşılamaması veya gecelemenin, işletmeye ait olsun olmasın çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılması, hizmetin geceleme hizmeti mahiyetini etkilemeyecek olması. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olacak.

Vergiye tabi olan diğer hizmetler ise, geceleme hizmetiyle birlikte konsept olarak pazarlanmak ve/veya satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi alanları kapsıyor.

Aynı zamanda oda+kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil, ultra her şey dahil ve benzeri adlar altında pazarlanan ve/veya satılan ve tesis bünyesinde geceleme hizmetinin yanı sıra konsept kapsamında verilen tüm hizmetler verginin konusuna girecek. Bu hizmetlerin bedeli ayrıca fiyatlandırılsa dahi vergiye tabi olacak.