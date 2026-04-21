Kolon kanserinde erken teşhis tedavi başarısını artırıyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Yıldız, kolon kanserinin en önemli erken belirtilerinden birinin bağırsak düzenindeki değişiklikler olduğunu belirterek, hastalığın erken teşhisinin tedavi başarısını artırdığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, tuvalet sırasında zorlanma, ağrı ve kanama gibi şikayetlerin çoğu hastada hemoroid olarak değerlendirildiğini aktardı.

Yıldız, bu belirtilerin gerçekten hemoroide bağlı olabileceğini ancak uzun süren kabızlık, dışkılama alışkanlığında değişiklik, incelmiş dışkı yapısı ve tam boşalamama hissi gibi bulgular varsa altta yatan daha ciddi nedenlerin araştırılması gerektiğini vurguladı.

Kolon kanserinin en önemli erken belirtilerinden birinin bağırsak düzenindeki değişiklikler olduğuna işaret eden Yıldız, daha önce düzenli tuvalete çıkan bir kişinin ani şekilde kabızlık yaşamasının, tuvalet sırasında zorlanma ya da ağrı hissetmesinin dikkate alınmalısı gerektiğini, söz konusu durumların tümörün bağırsak içinde daralmaya yol açmasının bir sonucu olabileceğini anlattı.

Hastalığın ilerlemesiyle şikayetlerin şiddetlendiğini ifade eden Yıldız, "İlerleyen süreçte oturmakta zorlanma, şiddetli ağrı, dışkılama sırasında ciddi zorlanma ve hatta kilo kaybı gibi belirtiler tabloya eklenebilir. Bu nedenle erken dönemde başvurulan basit bir muayene hayat kurtarıcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Yıldız, erken teşhisin tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kolonoskopi gibi tarama yöntemleri sayesinde hastalık erken evrede yakalanabilir. Şikayetleri göz ardı etmek yerine bir uzmana başvurmak, hayat kurtaran bir adım olabilir. Kolon kanseri artık yalnızca ileri yaş hastalığı değildir. 20-50 yaş aralığında görülme oranı giderek artıyor. Bu nedenle 'Ben gencim, bana olmaz' düşüncesi son derece yanlış. Özellikle aile öyküsü olan bireylerin daha dikkatli olması gerekiyor."