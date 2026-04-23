Kolombiya IMF'ye olan borcunun tamamını ödedi

Kolombiya hükümeti, IMF'ye olan toplam borcunu ödediğini açıkladı. Maliye Bakanı German Avila, ülkenin IMF ile artık herhangi bir borcunun kalmadığını belirtti ve gelecekte yeni bir borçlanma planı olmadığını duyurdu.

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) önceki yönetimlerden kalan borcun tamamını ödediği bildirildi.

Başkent Bogota'da düzenlenen para politikası forumunda konuşan Maliye Bakanı German Avila, ülkenin IMF'ye olan borcunun tamamının ödendiğini ve kurumla yeni bir taahhüde girme planlarının olmadığını belirtti.

Avila, IMF'ye yaklaşık 5,3 milyar dolarlık esnek kredi hattından kaynaklanan borcun ödendiğini aktararak, "Kolombiya hükümeti, IMF'ye borcunun tamamını ödedi. Şu an IMF'ye hiçbir borcumuz bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Yakın zamanda IMF heyetinin ülkeye yaptığı ziyareti hatırlatan Avila, şunları kaydetti:

"Görüşmeleri farklı şartlarda, farklı bir dille ve farklı biçimlerde gerçekleştirebildik. Görüşme, Maliye Bakanı'nın IMF heyetine artık kendilerine bir borcumuz olmadığını ve gelecekte de bu kuruluşa borçlanma gibi bir beklentimiz bulunmadığını bildirmesiyle başladı. Bu gelişme, ilişki ve görüşme kurallarını anında ve tamamen farklı bir zemine oturttu. Bu tür görüşmelerde normalde sunulan standart el kitabı (reçeteler), Kolombiya vakasında geçerliliğini yitirdi."

Kolombiya-IMF ilişkisi

Kolombiya, IMF ile ilişkisini uzun süredir "Esnek Kredi Hattı" üzerinden yürütüyordu. Bu sistem, ekonomik temelleri güçlü ülkelere kriz dönemlerinde likidite desteği sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Ulusal basına göre, Kolombiya, IMF'nin bu esnek kredi imkanını 2009 yılından beri kullanıyor.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Ivan Duque döneminde (2018-2022), Kovid-19 pandemisinin başlamasıyla hükümet, artan kamu harcamalarını finanse etmek ve sağlık krizini yönetmek amacıyla IMF'den 5 milyar doların üzerinde nakit çekimi yapmıştı.

Bu, Kolombiya tarihinde söz konusu kredi hattının doğrudan nakit olarak ilk büyük kullanımı olmuştu.

Son ödemeyle Kolombiya'nın IMF'ye hiçbir borcu kalmadı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor

Memur kadınların doğum izni artırılıyor! TBMM'de kabul edildi
Haberler.com
500

Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Mauro Icardi'nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında

Yine Icardi yine olay: Herkes bu görüntüyü konuşuyor

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
İki çocuğunun annesini boğazından vurarak katletti

İki çocuğunun annesini vahşice katletti
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o savcı