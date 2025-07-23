Koleksiyon Mobilya, 2025'in İlk Yarısında 912,6 Milyon Lira Satış Geliri Elde Etti

Koleksiyon Mobilya, yılın ilk yarısında 912,6 milyon lira satış geliri ve 11,2 milyon lira net kar elde ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koleksiyon Mobilya, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde 912,6 milyon lira satış geliri elde eden Koleksiyon Mobilya'nın, benimsediği karlılık stratejisiyle faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 72 artarak 142,4 milyon liraya yükselirken, FAVÖK marjı ise yüzde 16 olarak gerçekleşti.

Net karı 11,2 milyon lira olan Koleksiyon Mobilya, yılı güçlü bir satış ivmesi ve yüksek operasyonel karlılıkla sürdürüyor. Şirket, 2025'in ikinci yarısında da sürdürülebilirlik ve dijital altyapı yatırımları, makina modernizasyonları, mimari çözümler ve ihracat potansiyeliyle değer yaratmaya devam etmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan, ulaştıkları satış geliriyle pazardaki güçlerini gösterdiklerini belirtti.

Malhan, "Özellikle iç pazarda sağladığımız istikrarlı büyümeye, proje ve kanal yönetimindeki etkinliğimizin katkısı büyük oldu. EBITDA marjımızı yüzde 16'ya taşımış olmamız, Koleksiyon Mobilya'nın operasyonel verimliliğini ve maliyetlerini yüksek disiplinli bir şekilde yönettiğinin somut bir göstergesi. Bu dönemde elde ettiğimiz net kar da istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızın bir sonucu." değerlendirmesinde bulundu.