Koçtaş, Youtube Abone Sayısını 1 Milyona Ulaştırdı

Koçtaş, Youtube Abone Sayısını 1 Milyona Ulaştırdı
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Koçtaş, sosyal medya üzerindeki etkileyici çalışmaları sayesinde Youtube'da 1 milyon aboneye ulaştı. 'Kendin Yap' gibi projelerle dikkat çekerken, son 2 yılda abone sayısında %53'lük bir artış sağladı.

Koçtaş, sosyal iletişim alanındaki etkili çalışmalarının yardımıyla paylaşım platformlarındaki popülaritesini artırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, sunduğu yaratıcı, pratik ve öğretici içeriklerle dijitaldeki varlığını pekiştiriyor.

Koçtaş, sunduğu içeriklerin katkısıyla video paylaşım platformu Youtube'da 1 milyon abone sayısına ulaştı. Özellikle bahçe ve dış mekan projelerine yönelik içerikleriyle izleyicilerin ilgisini çeken şirket, son 2 yıl içerisinde platformdaki abone sayısında yüzde 53'lük artış yakaladı.

İzleyici ihtiyaçları ve trend verilerine dayalı olarak şekillendirilen içerik stratejisiyle hareket eden Koçtaş, Youtube'daki kanalında "Kendin Yap" projeleri, "Nasıl Yapılır?" videoları ve "Pratik Yaşam İpuçları" gibi serilerle izleyicilere günlük hayatlarını kolaylaştıracak çözümler sunuluyor.

Özellikle "30 saniyede doğru zemin döşemesini bul." gibi kısa ve etkileşimli formatlar, kullanıcıların dikkatini çekerek markayla bağ kurmasını sağlıyor. Sektörün önde gelen sosyal medya içerik üreticileriyle yapılan işbirlikleri sayesinde şirket, kitlelere ulaşarak etkisini artırıyor.

Ev dekorasyonunda pratik çözümleri dijital platformlarda arayan kitleyle bağını güçlendiren şirket, bu başarısını daha da ileri taşımak için içerik stratejisini geliştirmeyi, veri odaklı ve yaratıcı içeriklerle kullanıcılara ilham olabilecek yeni projeler sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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