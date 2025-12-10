Koçfinans 30 yaşında

Koçfinans, 30 yıldır finansal çözümleriyle müşterilerine hizmet veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1995 yılında Koç Holding güvencesiyle kurulan Koçfinans, otomotiv finansmanında üstlendiği önemli rol, yenilikçi ürünleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Koçfinans, kurulduğu günden bu yana 1000'den fazla anlaşmalı satış noktasıyla, 1 milyonu aşkın müşterisine finansman desteği sağlıyor.

Müşteri memnuniyeti odağı ve teknoloji yatırımlarıyla büyümeyi hedefleyen şirket, AR-GE Merkezi ve yapay zeka teknolojisiyle risk tabanlı analitik modellerini güçlendiriyor ve kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor.

Şirket, "El Değmeden Taşıt Kredisi" ürünüyle kredi değerlendirme sürecindeki işlemleri anlık olarak, uçtan uca ve tam otomasyonla gerçekleştiriyor.

Koçfinans'ın müşteri memnuniyeti stratejisi, ürün-hizmet modelleri ve insan kaynakları (İK) politikaları, Stevie International Business Awards, Great Place To Work, CXA gibi programlarında 20'den fazla ödüle layık görüldü.

Şirket, Koç Holding'in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ( BM Women) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'ndaki küresel liderliği doğrultusunda, toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerini 4 yıl önce açıkladı.

Kadın çalışan oranını şirket genelinde en az yüzde 50'de tutmayı hedefleyen Koçfinans, teknoloji ve inovasyon alanında genç kızları desteklemek amacıyla "Turuncu Kanatlar Mentörlük Programı" ve "TEV Burs Programı"nı yürütüyor.

Geçen yıllarda girişimcilik ekosistemine yönelik "Demo Day" ve "Finnovate" projeleriyle yeni start-uplara destek ve mentörlük sunan şirket, kurumsal gönüllülük takımlarıyla çeşitli STK'lerle işbirliği yaparak çevre, kadın, çocuk ve hayvanlara yönelik projelere de katkı sağlıyor.

"Teknolojiyle hizmeti buluşturan kurum olmanın gururunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçfinans Genel Müdürü Pınar Kitapçı, "Herkese finansal ürünlere erişim fırsatı verme" vizyonuyla yola çıktıklarını belirtti.

Sektöre 30 yıldır yön veren, müşterilerinin güvenini kazanan ve teknolojiyle hizmeti buluşturan kurum olmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Kitapçı, güçlerini, Koç Topluluğu'nun değerlerinden ve çalışma arkadaşlarının ortaya koyduğu emekten aldıklarını ifade etti.

Kitapçı, "Sürekli gelişim ve öğrenmeye açık olan çevik Koçfinans takımımızın yetkinlikleri, verisinden değer üreten bir şirket olmamız ve hızlı karar alma gücümüzle sektördeki değişime yön veriyoruz. Bundan sonraki dönemde de finansal çözümleri insan odaklı yaklaşımımızla şekillendirmeye, teknoloji ve inovasyonla büyümeye ve sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Müşterilerinin hayallerini gerçekleştiren finansal yol arkadaşı olmayı hedeflediklerini, hızlı, güvenilir ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak için stratejik yatırımlar yaptıklarını belirten Kitapçı, zamanın değiştiğini, hizmet modelleri, kanallar ve ihtiyaçların da bu değişime paralel geliştiğini vurguladı.

Zamanın ihtiyaçlarına göre, finansman süreçlerini bütünsel olarak kapsayan ve her geçen gün hizmet seviyelerini daha yukarıya taşıyan adımlar attıklarına değinen Kitapçı, şunları kaydetti:

"Attığımız adımlar keyifli bir yolculuğa dönüştü ve çeyrek asrı aşkın sürede hayallerini gerçekleştirdiğimiz 1 milyon müşterimizin finansal yol arkadaşı olduk. Bundan sonra da çözümün adresi olmaya devam edeceğiz. Motivasyon kaynaklarımızdan birisi de ulusal ve uluslararası organizasyonlar tarafından takdir edilerek ödüllendirilmemiz. Alanında uzman kişilerce değerlendirilen projelerimizin farklı platformlarda ödüle layık görülmesi, bizim için çok kıymetli. Yolculuğumuzu zenginleştiren bu gelişmeler bizi daha iyisini yapmak için heveslendiriyor."