Koçfinans'tan Üniversiteli Kadınlara Mentorluk Desteği

Koçfinans'ın teknoloji ve inovasyon alanlarında eğitim gören üniversiteli kadınları desteklemek üzere yürüttüğü Turuncu Kanatlar Mentorluk Programı'nın üçüncü dönemi, Denizli'deki buluşmayla sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçfinans, Koç Holding'in "Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu"ndaki küresel rolü doğrultusunda sunduğu taahhütler çerçevesinde, 4 yıl önce "Turuncu Kanatlar Mentorluk Programı"nı başlattı.

Programda, Anadolu'daki üniversitelerin mühendislik ve matematik bölümlerinde okuyan öğrenciler, Koçfinans takımıyla 1 yıl boyunca görüşmeler yaparak iş hayatına hazırlanıyor.

Şirket profesyonellerinin mentörlük yaptığı gençler aynı zamanda Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından verilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimlerine de katılıyor.

Aldıkları mentörlük desteği yanında katıldıkları özgeçmiş (CV) hazırlama ve kariyer planlama atölyeleriyle kendilerini geliştiren genç kadınlar hem teknik becerilerini hem de öz güvenlerini geliştirerek profesyonel hayata hazırlanıyor.

Bugüne kadar Eskişehir Teknik Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine ulaşan program, şimdiye dek 100 genç kadına mentörlük desteği sundu. Yeni dönemde Kırklareli Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi öğrencileri programa dahil olacak.

Adnan Menderes Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesinden 33 öğrencinin katılımıyla yürütülen üçüncü dönem, Denizli'de gerçekleştirilen kapanış etkinliğiyle tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçfinans BT ve AR-GE Direktörü Özlem Ekşioğlu Kumuk, kendi geleceğini inşa etme konusunda tutkulu olan, geleceğe yönelik hedeflerine ulaşmak için tüm engelleri aşmaya hazır gençlere destek sağlayabilmenin değerli olduğunu belirtti.

Program başında teknoloji ve inovasyon alanında kariyer inşa etmekte tereddüt yaşayan pek çok mentinin, süreç sonunda endişelerini geride bırakmalarına destek olmak ve kariyer hayatlarıyla ilgili sorulara tecrübeleriyle yanıt verebilmenin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu aktaran Kumuk, "Koçfinans olarak, genç kadınların geleceklerini şekillendirme yolculuğunda onlara ışık tutmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.