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Kocaeli'den Yılın İlk Çeyreğinde 5,2 Milyar Dolarlık İhracat

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Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli'den yılın ilk çeyreğinde 5,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kentin 2023'ün ilk üç ayında 4 milyar 561 milyon 544 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14 artarak 5 milyar 218 milyon 870 bin dolara ulaştı.

Kocaeli, yılın ilk 3 aylık döneminde 20 milyar dolar dış satıma imza atan İstanbul ile 5 milyar dolarlık ihracat barajını aşan iki kentten biri oldu.

Sektörel bazda bakıldığında, Kocaeli'de en fazla ihracatı 2 milyar 409 milyon 17 bin dolarla otomotiv şirketleri gerçekleştirdi. Kentte yerleşik otomotiv endüstrisinin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttı.

İkinci sıradaki kimya sektörünün ihracatı 2023'ün ilk çeyreğine göre yüzde 60 artarak 1 milyar 461 milyon 114 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 288 milyon 810 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer alırken, onu 288 milyon 55 bin dolarla çelik, 232 milyon 876 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü takip etti.

168 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı

İzmit Körfezi'nin çevresindeki irili ufaklı çok sayıda liman yapısıyla Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den bu dönemde 168 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı.

Ocak-mart döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke 593 milyon 892 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 24 arttı.

İkinci sırayı 450 milyon 954 bin dolarla İtalya alırken, bu ülkeyi 417 milyon 107 bin dolarla Slovenya, 343 milyon 409 bin dolarla Fransa, 305 milyon 956 bin dolarla ABD izledi.

Yılın ilk çeyreğinde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ve 2023'ün aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke2023 (Bin $)2024 (Bin $)Değişim (%)
Birleşik Krallık478.467593.89224
İtalya375.597450.95420
Slovenya350.464417.10719
Fransa399.507343.409-14
ABD179.181305.95671
Belçika221.781286.10629
Almanya309.424283.169-8,5
İspanya241.814240.844-0,4
Hollanda169.360202.56220
Romanya148.251182.43023

Kaynak: AA / Ekonomi

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