Kocaeli'de İkinci El Araç Piyasası Canlanıyor

Kocaeli'de ikinci el araç piyasası yeniden hareketleniyor. 30 yıllık geçmişe sahip İzmit Galericiler Sitesi'nde her bütçeye uygun araç bulunabilirken, esnaf piyasanın durgunluğu geride bıraktığını söyledi.

Kocaeli'nin otomotiv sektöründeki önemli merkezlerinden İzmit'teki Oto Galericiler Sitesi'nde, ikinci el araçlara ilgi yeniden artmaya başladı. Yaklaşık 6 yıldır sitede galericilik yapan Mert Kılıçalan, sitedeki esnaflık kültürü ve piyasa hareketliliği hakkında bilgi verdi. Galericiler sitesinin yapısı hakkında konuşan Mert Kılıçalan, "6 yıldır bu sitedeyim. Galericiler sitesi yaklaşık 30 yıllık. Burada 100'e yakın dükkan var. Genellikle eski esnaftan oluşan, kültürü oturmuş bir sitedir burası" dedi. Vatandaşların galericiler sitesinde her türlü aracı bulabileceğini söyleyen Kılıçalan, "150 bin TL'lik 1987 model bir araç da mevcut, 5-10 milyon TL değerindeki 2024 model lüks otomobiller de. Hatta bazı bayilerde olmayan özel versiyonlar bile burada yer alıyor" diye konuştu.

"İkinci el otomobil piyasası giderek canlanıyor"

Son dönemde sıfır araçlara talebin azaldığını belirten Kılıçalan, ikinci el piyasasındaki toparlanmaya dikkat çekti. Kılıçalan, "Geçtiğimiz yılın sonunda sıfır araçlarda kampanyalar yapıldı. O dönemde sıfır araca yoğun talep oldu ancak şu anda piyasa dengeleniyor. İkinci el otomobillere olan ilgi tekrar artmaya başladı. Eski yoğunluk henüz yok ama durgunluk da sona eriyor. Bence ikinci el otomobil piyasası giderek canlanıyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca Kılıçalan, orta gelirli vatandaşların da araç sahibi olmasının mümkün olduğunu ifade ederek, "Bugün ilk arabamızı alacağız desek, 400-500 bin TL aralığında güzel, kullanışlı bir araç bulmak mümkün" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ