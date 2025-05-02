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Kocaeli'de İki Taşınmaz İhale ile Satışa Sunuluyor

Kocaeli'de İki Taşınmaz İhale ile Satışa Sunuluyor
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Karayolları Genel Müdürlüğü, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki iki taşınmaz için ihale düzenliyor. Taşınmazların tahmini bedeli 16.5 milyon lira olarak belirlendi.

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki iki taşınmazın ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca Şuyulandırma Mahallesi'ndeki iki taşınmazın satış ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.

İhale kapsamında 750'şer metrekarelik taşınmazların tahmini bedeli 16 milyon 500 bin lira, geçici teminat tutarı ise 495 bin lira olarak belirlendi.

Bu iki ihale, 15 Mayıs Perşembe 14.40 ve 15.00 saatlerinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'daki adresinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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