Pide değil, altın kuyruğu

Pide değil, altın kuyruğu
Kocaeli'de altın fiyatlarındaki gerileme, vatandaşların kuyumcularda uzun kuyruklar oluşturmasına sebep oldu. Gram altın fiyatının 6,950 TL'ye düşmesiyle, birçok dükkanda altın tükenme noktasına geldi.

Kocaeli'de altın fiyatlarının gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar kuyumcularda uzun kuyruklar oluşturdu.

Orta Doğu'daki gelişmeler sebebiyle altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Özellikle mart ayının başında 7 bin 600 TL seviyelerini görerek rekor kıran altın, son birkaç haftada yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle hızla geriledi. Gram altın bugün 6 bin 950 TL'den açılış yaparken, Kocaeli'de bu fiyattan altın almak isteyen vatandaşlar kuyumcu önlerinde kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk yaşanan birçok dükkanda 1, 5 ve 10 gram ile çeyrek altın tükenme noktasına geldi.

"Kendimize göre kar ederiz amacıyla kuyruğu girdik"

Altın almak için sıraya giren bir vatandaş, "Düşüş olduğu için sevindik, bir bakalım dedik ama 6 bin 500 diye duyduk ama 6 bin 950 olmuş. Düşüyor mu, çıkıyor mu? Bir yükseliş ve iniş var. Vatandaşlarda ne yapsın, bir şekilde kendimize göre kar ederiz amacıyla kuyruğu girdik. Daha önce böyle bir şeye rastlamadım, her zaman geldiğim kuyumcu dolu" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

