Başkan Murzioğlu: "KOBİ'lerimizin küresel rekabet gücünü artırmaya kararlıyız"

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında bölgedeki KOBİ'lerin uluslararasılaşma ve ihracat kapasitelerini artırma çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında bölgedeki KOBİ'lerin uluslararasılaşma süreçlerini desteklemeye ve ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.

Samsun TSO koordinatörlüğünde; KOSGEB Samsun Müdürlüğü, KOSGEB Sinop Müdürlüğü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) ortaklığında yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı Samsun'da gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan KOSGEB Samsun Müdürü Nebahat Livaoğlu, KOSGEB Sinop Müdürü Nedim Kaşıkırık, Çorum TSO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Safa Kandemirli ve Trabzon TSO Proje Ofisi Koordinatörü Cengizhan Sungurlu; Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Oda Genel Sekreteri Süleyman Karabük ile bir araya geldi. Ziyarette, AİA Karadeniz Projesi Proje Koordinatörü Oğuz Sandıkçı tarafından, konsorsiyum adına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ziyarette konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, bölge ekonomisinin güçlenmesi adına uluslararası iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Bölgemizdeki KOBİ'lerin uluslararasılaşma süreçlerini desteklemek ve iş birliği kültürünü geliştirmek adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında sunduğumuz hizmetler, firmalarımızın dış dünyaya açılmalarına ve küresel pazarlarda daha rekabetçi hale gelmelerine önemli katkılar sağlıyor" diye konuştu.

Murzioğlu, Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılması, yeni pazarlara erişimlerinin kolaylaştırılması ve sürdürülebilir büyümelerinin desteklenmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Bölgesel kalkınmanın kurumlar arası güçlü iş birliği ile mümkün olduğuna dikkati çeken Murzioğlu, konsorsiyum ortaklarıyla uyum içerisinde yürütülen çalışmaların somut çıktılar üretmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca, AİA Karadeniz Projesi'nin mevcut hedef gerçekleşmeleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
