KOBİ'lere Yeni Destek: TOBB Nefes Kredisi Başlatılıyor

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarciklioğlu, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir ' Tobb Nefes Kredisi'ni gelecek hafta içinde başlatacaklarını duyurdu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarciklioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirterek, "KOBİ kredilerinin reel olarak artmaması firmaların işletme sermayelerini azaltıyor. Nakit ve mal akışının yavaşlamasına, ekonominin daralmasına neden oluyor. Arzın bu şekilde kısılması da enflasyona olumsuz yansıyor ve yüksek enflasyonla mücadeleyi güçleştiriyor. Buradaki sıkıntıları hafifletmek ve ülkemiz ekonomisinin can damarı KOBİ'lere destek olmak üzere TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalar güç birliği yaptık. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir Tobb Nefes Kredisi'ni gelecek hafta içinde başlatıyoruz. TOBB'a bağlı oda-borsa üyesi tüm şirketlerimiz başvurabilir. Kredi Garanti Fonu'nun ve katılan tüm bankaların yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TOBB NEFES KREDİSİ

Tobb Nefes Kredisi'ne başvurular 8-9 Temmuz tarihi itibarıyla başlıyor. TOBB'a bağlı oda-borsa üyesi şirketler TOBB Nefes Kredisi başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek. Kredi Garanti Fonu kendi öz kaynak desteğiyle bu kredilere yüzde 80 oranında kefalet sağlayacak. Bu yeni TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.