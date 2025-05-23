KOBİ'lere 30 Milyar TL Kredi Paketi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, imalatçı KOBİ'lere toplam 30 milyar TL kredi imkanı sunan yeni kefalet paketini devreye alındığını duyurdu.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İmalatçı KOBİ'lerimize, hem yatırım hem de işletme kredisi olarak kullanılabilecek toplam 30 milyar TL kredi imkanı sunan yeni kefalet paketimizi devreye alıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. İmalatçı KOBİ'lerimize, hem yatırım hem de işletme kredisi olarak kullanılabilecek toplam 30 milyar TL kredi imkanı sunan yeni kefalet paketimizi devreye alıyoruz. Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken seçici politikalarla reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyoruz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi