KOBİ'lere 30 Milyar TL Kredi Paketi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İmalatçı KOBİ'lerimize, hem yatırım hem de işletme kredisi olarak kullanılabilecek toplam 30 milyar TL kredi imkanı sunan yeni kefalet paketimizi devreye alıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. İmalatçı KOBİ'lerimize, hem yatırım hem de işletme kredisi olarak kullanılabilecek toplam 30 milyar TL kredi imkanı sunan yeni kefalet paketimizi devreye alıyoruz. Enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken seçici politikalarla reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyoruz" dedi.