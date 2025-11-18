Haberler

KOBİ'ler İçin Nefes Kredisi Hacmi İki Katına Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan TOBB Nefes Kredisi'nin ikinci paketinde kredi hacmi 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye yükseltildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, bu artışın KOBİ'ler için hayati önemde olduğunu belirtti.

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan 'TOBB Nefes Kredisi'nin ikinci paketinde kredi hacmi 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye yükseltildi. Kararı değerlendiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, kredi artışının KOBİ'ler için hayati önemde olduğunu belirterek, "TOBB Nefes Kredisinin hacminin artırılması KOBİ'lerimize gerçekten nefes olacaktır. Üreten KOBİ'leri korumak milli bir meseledir" dedi.

TOBB, KGF ve bankalar işbirliğinde sağlanacak kredi kapsamında 24 ay vadeye kadar yüzde 33, 24 ay üzeri vadelerde ise yüzde 32 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. Firmalar en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. TOBB'a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmeler programa başvurabilecek.

"KOBİ'lerin ihtiyacı uygun finansmana erişimdir"

MTSO Başkanı Çakır, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "Ekonomide hem küresel hem ulusal anlamda zorlu süreçlerden geçiyoruz. Böyle dönemlerde işletmelerin en büyük ihtiyacı uygun şartlarda finansmana erişimdir. Özellikle ekonomisi KOBİ'lere dayanan bir ülkeyseniz, üreten ve ihraç eden bir ülkeyseniz, öncelikle küresel rekabet için, daha sonra KOBİ'leri yeni çağa adapte edebilmek için finansman en önemli ihtiyaç haline geliyor. Bu ihtiyaçları karşılamak bir KOBİ için kolay değil. Bu anlamda işletmelerimize bir nefes olan TOBB Nefes Kredisinin, ikinci bir paketle kredi hacminin yükseltilmesi KOBİ'lerimize gerçekten nefes olacaktır. "

İlave kredi paketinin önemine dikkat çeken Çakır, "Oda ve borsalar olarak bu ihtiyacı TOBB'a iletmiştik. Konuyu yakından takip eden ve ikinci paketle KOBİ'lere rahat nefes aldıran üst kuruluşumuz TOBB'a, KGF'ye ve ilgili bankalara teşekkür ediyoruz. Güçlü KOBİ güçlü ekonomi demektir, istihdam ve ihracat demektir. Üreten KOBİ'leri korumak milli bir meseledir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizi bekleyen tehlikeye bir kez daha dikkat çekti: Felaketi yaşıyoruz, alarm zilleri çalıyor

Aynı tehlikeye bir kez daha dikkat çekti: Felaketi yaşıyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başsavcı Akın Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz, bir bahis operasyonu daha yapabiliriz

Akın Gürlek'ten yeni operasyon sinyali: Temizlenmesini istiyoruz
Görüntüler dehşet verici! Türkiye'ye korku salan çete liderinin doğum günü sokakta silahlarla kutlandı

Türkiye'ye korku salan çete lideri için sokaklarda silahlı kutlama
Ülkemizi temsil eden Ceren Arslan'ın Türk bayrağı almasına izin verilmedi

Ceren'e Türk bayrağını vermediler
Survivor 2026 kadrosuna ünlü oyuncu Selen Görgüzel de dahil oldu

Yeni yarışmacıyı açıkladı, ünlü oyuncu da Survivor kadrosunda
Başsavcı Akın Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz, bir bahis operasyonu daha yapabiliriz

Akın Gürlek'ten yeni operasyon sinyali: Temizlenmesini istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Vatandaşlık maaşı geliyor

Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Vatandaşlık maaşı geliyor
Kuzey Koreli ve Japon oyuncuların selamlaşması olay oldu

İki düşman ülkenin futbolcularının selamlaşmasına bakın
Beylik tabancasıyla arkadaşını öldüren polis memuru kendini böyle savundu

Arkadaşını öldüren polis memuru kendini böyle savundu
Kazada paramparça olan aileye bir darbe de sığındıkları avukattan geldi! 850 bin liraya el koydu

Kazada paramparça olan aileye bir darbe de sığındıkları avukattan
Bez Bebek'in çocuk yıldızından Evrim Akın'la ilgili olay iddialar: Yıllardır babamla aynı evde yaşıyor

Bez Bebek'in minik yıldızı bombayı patlattı: Babamla aynı evde yaşıyor
Yıkamaya bırakılan aracı hurdaya çevirdi, 3 yıl ceza aldı

Yıkamaya bırakılan aracı hurdaya çevirdi, 3 yıl ceza aldı
Sapanca Gölü fay hattı boyunca fokur fokur kanıyor! Prof. Dr. Üşümezsoy 'Asıl tehlike' diyerek uyarmıştı

Üşümezsoy'un "asıl tehlike" diyerek işaret ettiği göl adeta kaynıyor
Rojin Kabaiş soruşturmasında sürpriz tanık: Arabaya bindirilirken gördüm

Rojin soruşturmasında sürpriz tanık: "Babamın haberi var mı" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.