KOBİ'ler İçin Nefes Kredisi Hacmi İki Katına Çıktı

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan 'TOBB Nefes Kredisi'nin ikinci paketinde kredi hacmi 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye yükseltildi. Kararı değerlendiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, kredi artışının KOBİ'ler için hayati önemde olduğunu belirterek, "TOBB Nefes Kredisinin hacminin artırılması KOBİ'lerimize gerçekten nefes olacaktır. Üreten KOBİ'leri korumak milli bir meseledir" dedi.

TOBB, KGF ve bankalar işbirliğinde sağlanacak kredi kapsamında 24 ay vadeye kadar yüzde 33, 24 ay üzeri vadelerde ise yüzde 32 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. Firmalar en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. TOBB'a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmeler programa başvurabilecek.

"KOBİ'lerin ihtiyacı uygun finansmana erişimdir"

MTSO Başkanı Çakır, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "Ekonomide hem küresel hem ulusal anlamda zorlu süreçlerden geçiyoruz. Böyle dönemlerde işletmelerin en büyük ihtiyacı uygun şartlarda finansmana erişimdir. Özellikle ekonomisi KOBİ'lere dayanan bir ülkeyseniz, üreten ve ihraç eden bir ülkeyseniz, öncelikle küresel rekabet için, daha sonra KOBİ'leri yeni çağa adapte edebilmek için finansman en önemli ihtiyaç haline geliyor. Bu ihtiyaçları karşılamak bir KOBİ için kolay değil. Bu anlamda işletmelerimize bir nefes olan TOBB Nefes Kredisinin, ikinci bir paketle kredi hacminin yükseltilmesi KOBİ'lerimize gerçekten nefes olacaktır. "

İlave kredi paketinin önemine dikkat çeken Çakır, "Oda ve borsalar olarak bu ihtiyacı TOBB'a iletmiştik. Konuyu yakından takip eden ve ikinci paketle KOBİ'lere rahat nefes aldıran üst kuruluşumuz TOBB'a, KGF'ye ve ilgili bankalara teşekkür ediyoruz. Güçlü KOBİ güçlü ekonomi demektir, istihdam ve ihracat demektir. Üreten KOBİ'leri korumak milli bir meseledir" ifadelerini kullandı. - MERSİN