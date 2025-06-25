KOBİ'ler İçin Fintek Çözümleri Hızla Yaygınlaşıyor

KOBİ'ler İçin Fintek Çözümleri Hızla Yaygınlaşıyor
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Geleneksel bankacılığın dışındaki alternatif çözümler arayışında olan KOBİ'ler, fintek şirketlerinin sunduğu dijital çözümlerle finansmana daha kolay erişim sağlıyor. Octet Türkiye, 2024 yılı itibarıyla 3 bin 500 KOBİ'ye ulaşarak bu dönüşümü destekliyor.

Geleneksel bankacılık çözümlerinin dışında daha esnek ve hızlı alternatif arayışında olan KOBİ'ler için son yıllarda fintek şirketleri önemli bir destek mekanizması haline geldi. KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıran dijital çözümler sunan Octet Türkiye, 2024 yılından bu yana 3 bin 500 KOBİ'yi yeni nesil finansal araçlarla buluşturdu.

Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluştururan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için finansmana erişim hala önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Geleneksel bankacılık sistemlerinin dışında alternatif finansal çözümlere olan ihtiyaç artarken fintek şirketlerinin bu alandaki etkisi giderek belirginleşiyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fintek yatırımları 2024'te yeniden yükselişini sürdürüyor. Türkiye'de 901 fintek girişiminden 731'i aktif olarak faaliyet gösteriyor. 89 lisanslı ödeme kuruluşunun hizmet verdiği bu yapı içinde, özellikle KOBİ'lere odaklanan oyuncuların sayısı artıyor.

Fintekler, KOBİ ekonomisini dönüştürüyor

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıran dijital çözümler sunan Octet Türkiye, CEO'su Derya Ekemen Fidan, sektörde KOBİ'lerin artan ağırlığını değerlendirdi. Ekemen Fidan, "KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğunda en büyük ihtiyaç, sürdürülebilir bir likidite yönetimi ve hızlı tahsilat imkanı. Fintek çözümleri, tam da bu ihtiyaca cevap veriyor. 2024 yılından bu yana 3.500 KOBİ'ye ulaşmamız KOBİ'lerin dijital dönüşüme verdiği önemi gösteriyor. Octet Türkiye olarak, KOBİ segmentine sunduğumuz çözümleri her geçen gün geliştiriyor, onların ihtiyaçlarına göre çeşitlendiriyoruz. Artık KOBİ'ler için finansmana erişim yalnızca bir banka kredisi değil; DBS, Tedarikçi Finansmanı, ticari kartlarla ödeme vadelerini uzatma gibi çoklu dijital araçlarla mümkün hale geliyor" dedi.

Dijitalleşme yatırımlarının geri dönüşüyle birlikte Türkiye'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin davranış kalıplarını değişmeye başladığını aktaran Ekemen Fidan, "Özellikle gıda, kimya, tarım ve otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler, tahsilatlarını dijital platformlar üzerinden yönetmeye yöneldi. Ayrıca tek çekim ve 6 taksitli işlemler toplam işlem hacminin neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu veriler, KOBİ'lerin nakit akışlarını yönetme biçimlerinin çeşitlendiğini ve vade yönetiminin artık dijital kanallar üzerinden yapıldığını gösteriyor.

"Müşterilerimize yalnızca çözüm değil, karar desteği sunuyoruz"

Ekemen Fidan sözlerine şöyle davam etti: "Sektör analizlerine göre, fintek çözümlerinin yalnızca bir yazılım ya da işlem aracı olmaktan çıkarak, şirketlerin stratejik karar alma süreçlerine etki eden birer yapı haline geldiği görülüyor. Özellikle yapay zeka destekli ödeme sistemleri ve dijital onboarding süreçleri, sadece operasyonel hız değil, karar süreçlerinde de fark oluşturuyor. KOBİ'ler artık hem tahsilatlarını hem ödemelerini veriye dayalı şekilde yönetmek istiyor. Fintekler bu davranış değişimini destekleyen teknolojik altyapıyı sağlıyor. Biz de bu süreçte müşterilerimize yalnızca çözüm değil, karar desteği sunuyoruz."

Türkiye'deki regülasyon yapısının son yıllarda fintek yatırımlarını destekleyici yönde evrildiğine işaret eden Ekemen Fidan, "Özellikle açık bankacılık, dijital onboarding ve alternatif finansman araçlarının yasal zemine oturtulması, finteklerin KOBİ'lere sunduğu hizmetlerin ölçeğini büyütüyor. Ancak bu alanda hala veri güvenliği, şeffaflık ve finansal okuryazarlık gibi konularda yapılması gerekenler var. Yapay zeka tabanlı karar sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte finteklerin sadece ödeme sağlayıcısı değil, stratejik danışmanlık sunan yapılar haline gelmesi bekleniyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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