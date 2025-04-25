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KKM'den Çıkış Süreci Devam Ediyor

KKM'den Çıkış Süreci Devam Ediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduatın (KKM) toplam mevduat içindeki payının yüzde 3,3'e düştüğünü ve KKM'den çıkış sürecinin kesintisiz sürdüğünü açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış sürecinin kesintisiz sürdüğünü belirterek, "KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor. 2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon TL azalarak 707 milyar TL'ye geriledi. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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