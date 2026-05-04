Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 11 işçi alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 11 işçi istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda 5 mühendis, 5 tekniker ve 1 veri giriş operatörü alınacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Kurumca nihai listelerin belirlenmesinin ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek, listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.