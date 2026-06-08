Haberler

Kıyı Emniyetine 27 işçi alınacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, elektrik zabiti, mühendis, deniz trafik operatörü, büro personeli ve tekniker olmak üzere 27 daimi işçi istihdam edecek. Başvurular 12 Haziran'a kadar İŞKUR üzerinden yapılabilecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 27 işçi istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda 5 elektrik zabiti, 1 mühendis, 15 deniz trafik operatörü, 4 büro personeli ve 2 tekniker alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Öte yandan Türkiye İş Kurumunca, işçi alımı için yayımlanan söz konusu ilanlarda başvuruların 12 Haziran'a kadar yapılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
İsrail'den İran'a misilleme! Trump'ın uyarısını dinlemeyip 4 kenti vurdular

Korkulan oldu! Trump'ın uyarısına rağmen 4 kent füzelerle vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi

Polisten kaçmaya çalışan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
İran, İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdü

İran, sınırımıza yakın noktada düşürdü! Enkazını bölge halkı buldu
Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu
Hakan Safi'den kendisine oy vermeyenlere flaş sözler

Kendisine oy vermeyenlere flaş sözler
Dominik Cumhuriyeti'nde özel jet düştü! 2 kişi hayatını kaybetti

Saniyeler içinde alev topuna döndü
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı