Kışa Hazırlık İçin Kurutulan Sebzeler Talep Görüyor

Kışa hazırlık için kurutulan sebzeler, aktarlarda satışa sunulmaya başlarken, vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor.

Yaz mevsiminin son ayına girilmesiyle, kışa hazırlık için kurutulan patlıcan, domates, biber ve kabak gibi çeşitli sebzeler aktarlarda satışa çıkmaya başladı. Eskişehir'de uzun yıllardır aktar olarak esnaflık yapan Koray Özkılıç, güneşte kurutulan, vitamin ve protein bakımından zengin olan bu ürünlerin özellikle gurbetçi vatandaşlar tarafından talep gördüğünü söyledi. Ekonomik yönden kurutma sebzelerin tercih edildiğini dile getiren Özkılıç, "Patlıcan, biber, domates, kabak ve acur yaz mevsiminde bol miktarda olduğu için kurutulup, kışın kullanmak için saklanır. Özellikle gurbetçi vatandaşlar talep gösteriyor. Yurt dışına götürüyorlar Avrupa'da tüketmek için. Yazın alınıp, kurutulduğunda uygun fiyata geldiği için, kışın pahalılaştığında ve gerçek likopen içerdiği için vücuda vitamin ve protein yönünden çok etki sağlayacaktır. Bu ürünler güneşe maruz kalarak kurutulduğu için faydalı ürünlerdir, ortalama 75 lira olarak satışa sunuluyor, bir dizide 50 tane var. Vatandaşlar, ihtiyaçları kadar alarak stok yapıyor" dedi. - ESKİŞEHİR