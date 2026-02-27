Kırşehir'de çiftçinin yüzü yağışlarla güldü

Kırşehir'de etkili olan yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, son yağışların tarımsal üretime önemli katkı sağladığını belirterek, 2025 yılında yaşanan rekolte kayıplarının telafisine yönelik umutların arttığını söyledi. Toprak, "12. ayın sonlarında başlayan ve ocak ile şubat aylarında etkisini artıran yağışlar, 2025 yılında yaşadığımız rekolte kayıplarının adeta ilacı oldu. Meteorolojik veriler şu an için her şeyin olumlu yönde ilerlediğini gösteriyor" dedi.

Mart ve nisan aylarında da yağışların devam etmesi halinde kayıpların büyük ölçüde telafi edileceğini vurgulayan Toprak, "Eğer önümüzdeki süreçte de beklenen yağışlar gerçekleşirse çiftçimiz 2025 yılında yaşadığı rekolte kayıplarını önemli ölçüde telafi edecek. Şu anki tabloya baktığımızda tarımsal kuraklıktan kurtulduğumuzu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı