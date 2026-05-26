Kırşehir'de bıçak bileyicilerinde bayram mesaisi

Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar bıçak bileyicilerine akın etti. Tarihi Uzun Çarşı'da esnaf yoğunluktan memnun, fiyatlar 35-50 TL arasında değişiyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, bıçak bileyicilerine akın etti. Tarihi Uzun Çarşı'da hizmet veren esnaf, yoğunluğun son günlerde arttığını belirtti.

Kurban kesiminde kullanılacak bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar nedeniyle çarşıda hareketlilik yaşanırken, bileyciler en yoğun günlerini geçirdiklerini ifade etti. Tarihi çarşıda bıçak bileyleme işi yapan esnaflardan Haldun Tıraş, son gün yoğunluğunun belirgin şekilde arttığını söyledi. Bir diğer bileyci Murat İşeri ise işlerin oldukça yoğun geçtiğini belirterek, "En yoğun günlerimizi yaşıyoruz. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımız bıçak bileyleme işlerini son güne bıraktı. Çok şükür işlerimiz güzel oldu" dedi.

Öte yandan, tarihi çarşı çevresinde bazı bileyicilerin seyyar olarak hizmet verdiği görüldü. Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileycilerinde yaşanan yoğunluğun sürmesi bekleniyor. Bıçakların bileylenme fiyatları ise bıçağın büyüklüğü ve keskinliğini kaybetme durumuna göre değişiyor. En düşük 35 TL'den başlayan fiyatlar 50 TL'ye kadar çıkıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
