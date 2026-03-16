Kırşehir Ahi Esnafından Ramazan Bayramı Öncesi Şekerleme Fiyatlarına Zam Yok

Kırşehir'deki Ahi esnafı, Ramazan Bayramı öncesinde ve süresince şeker ve şekerleme ürünlerine zam yapmama kararı aldı. Ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak verilen bu karar, esnafın vatandaşların rahat alışveriş yapabilmesi amaçlanarak alındı. Tüketiciler, şekerleme ürünlerini 220 TL'den 600 TL'ye kadar değişen fiyatlarla satın alabilecek.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Ahi esnafı, Ramazan Bayramı öncesinde şeker ve şekerleme ürünlerine zam yapmadı. Ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak alınan kararla, bayram süresince de fiyatlarda artış uygulanmadığı bildirildi.

Kırşehir'de esnaflık yapan Melek İnce, Ahi esnafının Ramazan ayına girilmeden önce de zam yapmama kararı aldığını hatırlattı. İnce, "Bayram öncesinde ve bayram süresince şekerleme ürünlerinde fiyat artışı yok. Kırşehir esnafı olarak biz Ramazan ayı başlangıcında da zam yapmadık. İnsanlarımız rahat alışverişlerini yapsınlar diye düşündük. Bayram öncesinde de vatandaşımızı düşünerek zam yapmıyoruz" dedi.

Esnaftan Haydar Uyanık ise Ahi esnafının yüksek fiyat oranlarıyla satış yapmadığını belirterek, Ramazan Bayramı öncesinde de şekerleme ürünlerine zam uygulanmadığını ifade etti. Şeker ve şekerleme ürünleri 220 TL'den 600 TL'ye kadar alıcısını bekliyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
