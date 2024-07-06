Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Düzce'de hibe sözleşmeleri imzalandı

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile projeleri onaylanan yatırımcılar arasında hibe sözleşmeleri imzalandı.

Sözleşmeleri Tarım ve Orman Bakanlığı adına imzalayan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, hazırlanan projelere yüzde 50 hibe desteği verileceğini ve Bakanlıkça onaylanan 12 projenin 9 adedi tarımsal altyapı 3 adedi ise ekonomik yatırımlar kapsamında yapılacağını söyledi.

Projelerin son tamamlama süresinin 30 Kasım 2024 olduğunu hatırlatan İl Müdürü Esra Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal yatırımları desteklemeye devam ettiğini belirterek, "2024 Yılı Kırsal Kalkınma Destekleri onaylanan projelerin toplam proje tutarı yaklaşık olarak 41 milyon TL olup, bu projelere yaklaşık 20 milyon TL hibe desteği verilmesi öngörülüyor. Onaylanan projeler arasında kurutma tesisi yapımı, büyükbaş besi işletmeleri kurulması, bitkisel ürün işleme tesisi, süt ürünleri işleme tesisi ekipmanları, GES projesi yatırımı, arıcılık işletmeleri ekipmanları gibi projeler bulunuyor" dedi. - DÜZCE