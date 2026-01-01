Haberler

Bakan Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerinde yeni dönemin başladığını bildirdi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerinde yeni düzenlemelerle hibe oranlarının yüzde 70'e kadar yükseleceğini açıkladı. Yeni dönem, kadın ve genç girişimcilere ayrılan bütçelerle dijital tarım uygulamalarını da kapsıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerinde yeni dönemin başladığını belirterek, "Yeni düzenlemeyle, hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kırsal Kalkınma Desteklerine İlişkin Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Yeni yılda kırsal kalkınma desteklerinde yeni dönemin başladığını bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemeyle, hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz. Kırsal kalkınma bütçemizin en az yüzde 20'sini kadın ve genç girişimcilerimize ayırıyoruz. Başvurularda kadınlar, gençler ve birinci derece tarımsal örgütleri önceliklendiriyoruz. Dijital tarım, yapay zeka ve otomasyon uygulamalarını hibe kapsamına alarak kırsal dönüşüme hız kazandırıyoruz. Öncelikli değerlendirme, artırılmış hibeler ve yeni destek alanlarıyla kırsalda üretim güçleniyor, Türkiye büyüyor. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
