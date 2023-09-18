Afyonkarahisar'da balık sezonunun açılması ile birlikte tezgahlarda balık şöleni yaşandı. Vatandaşlar kırmızı ve beyaz ete göre fiyatı 50-150 TL arasında değişen balığa yoğun talep gösteriyor.

- Kırmızı ve beyaz ete göre fiyatı makul olan balığa yoğun ilgi

Vatandaş, kilosu 50-150 TL arasından değişen balığı daha çok tercih ediyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da balık sezonunun açılması ile birlikte tezgahlarda balık şöleni yaşandı. Vatandaşlar kırmızı ve beyaz ete göre fiyatı 50-150 TL arasında değişen balığa yoğun talep gösteriyor.

Şuhut kapalı pazar yerinde kurulan balık pazarında av sezonunun açılması ile birlikte tezgahlarda balıklar yerini aldı. Tezgahlarda şölen havası oluşturan hamsi balığının kilosu ise 50 ile 100 lira arasında değişiyor. Vatandaşlar kilosu 300 TL'yi bulan kırmızı ete göre alternatif olarak balığa daha çok ilgi gösteriyor. Balık fiyatları ise türlerine göre 50 ile 150 TL arasında değişiyor.

Balıkçı esnafı Ali Türk, balığa ilginin önceki yıllara göre fazla olduğunu kaydederek, "Allah'ın izniyle bu sene balık sezonunu açmış bulunmaktayız. 50-100 lira arasında balık fiyatları değişiyor. Balığın sağlığa yararı var omega-3 çok önemli bir besin kaynağı" diye konuştu.

Fiyatlar makul

Alışveriş için gelen vatandaşlardan Hasan Koç, hamsi balığını kilosu 50 TL'den aldığını ifade ederek, "Hamsi pazarındayız 50 TL'ye hamsi aldık. Çok güzel ailecek yiyeceğiz. Zihinsel gelişime, kas gelişimine faydası var" dedi.

Bir diğer müşteri Yener Yıldırım ise vatandaşlar olarak av yasağının kalkmasını dört gözle beklediklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Her yıl aynı reyondan kaliteli balıklar alıyoruz. Fiyatları da gayet makul görüyoruz. Fiyatları 50 ile 100 lira arasında değişiyor pazarına göre. Balıklar daha taze sezonun başı olması dolayısıyla.