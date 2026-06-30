Edirne esnafına çifte doping

Edirne'de bu yıl 665'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile yaz döneminde yurda dönüş yapan gurbetçilerin oluşturduğu yoğunluk, kent ekonomisine adeta çifte katkı sağladı.

Edirne'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan tarihi organizasyon Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, çarşılar ve işletmeler de artan ziyaretçi sayısına hazırlanarak personel ve ürün stoklarını artırdı.

Kentte 3 Temmuz'da başlayacak organizasyon öncesinde hareketlilik her geçen gün artarken, esnaf uzun süredir beklediği yoğun sezonun başladığını ifade etti.

Rezervasyonların aylar öncesinden başladığını belirten Otel Müdürü Süreyya Güvenç, "Kırkpınar ve gurbetçi sezonu sayesinde otellerimiz tamamen doldu. Bu tür organizasyonlar Edirne ekonomisine ciddi katkı sağlıyor" dedi.

Yerli ve yabancı ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Tarihi Alipaşa Çarşısı esnafı Canan Altunay Ilgın ise, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler için Türkçenin yanı sıra Bulgarca karşılama yazıları hazırladıklarını söyledi.

Kırkpınar'ın Edirne'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak da "Şehrimize gelecek tüm misafirlerimiz için hazırlıklarımız tamam. Hem Kırkpınar'dan dolayı, hem de gurbetçilerin gelişiyle birlikte hafta sonu daha büyük bir yoğunluk bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırkpınar'ın Edirne için bereket anlamına geldiğini belirten esnaf Eyüp Uğurluel ise, "Raflarımızı yeniledik, misafirlerimizi karşılamaya hazırız. Şimdiden kente gelen ziyaretçilerin hareketliliğini hissediyoruz" diye konuştu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yanı sıra gurbetçi sezonunun da etkisiyle önümüzdeki günlerde Edirne'deki hareketliliğin daha da artması bekleniyor. Kentte hem turizm hem de ticaret sektörünün yoğun geçecek bir hafta sonuna hazır olduğu belirtiliyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı