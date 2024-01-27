Kırklareli Valisi Birol Ekici, Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesini İnceledi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesini incelemelerde bulunarak, yatırımcıları bölgeye davet etti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evresekiz beldesinde Vali Birol Ekici Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Ekici, fabrika işçilerinle sohbet etti.

Ekici, son yıllarda İstanbul'a yakınlığı ile OSB'nin cazibe merkezi olduğunu ifade etti. Yatırımcıları bölgeye davet eden Ekici, bölgenin önemine değindi. - KIRKLARELİ