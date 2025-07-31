Kırklareli OSB'de İş Gücü İhtiyacına Yönelik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde artan iş gücü ihtiyacı ve konut taleplerinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Valilikte yapılan toplantıya OSB yönetimi ve firma yetkilileri katıldı.
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) artan iş gücü ihtiyacına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan Başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi'nin büyüyen sanayi yapısı ve artan iş gücü ihtiyacına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı. Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, Osb'deki ara eleman ve iş gücü ihtiyacı ile konut ve lojman talebine yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda, yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi sunuldu.
Toplantıya, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Sinan Kadaifçi, Yönetim Kurulu Üyeleri, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez, kurum müdürleri ile OSB'de faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı. - KIRKLARELİ